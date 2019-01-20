В акциях протеста во Франции приняли участие 84 тыс. желтых жилетов

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В акциях протеста на территории Франции в субботу, 19 января, приняли участие 84 тыс. «желтых жилетов».

Как передает Report, об этом сообщил сайт радиостанции Europe 1 со ссылкой на министерство внутренних дел.

В Париже и Тулузе на улицы вышли по 7 тыс. человек. В Бордо в протестах приняли участие 4 тыс. манифестантов. Отмечается, что акции проходят в целом спокойно, хотя сопровождаются дымом файеров и хлопками петард.

Ранее 19 января стало известно, что парижская полиция сообщила о задержании 42 человек в ходе акции протеста так называемых «желтых жилетов», состоявшейся в субботу.