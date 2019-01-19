В Париже полиция задержала 12 участников акции "желтых жилетов"

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Не менее 12 человек задержаны во французской столице в ходе десятой волны протестных акций движения "желтых жилетов", передает Report со ссылкой на ТАСС.

Причиной задержаний стало обнаружение у протестующих запрещенных предметов, которые могут потенциально служить оружием. Тем не менее, несмотря на то, что некоторые участники манифестации жгут файеры и дымовые шашки, стражи порядка отмечают, что на сей раз атмосферу можно охарактеризовать как спокойную.

С парижской Эспланады Инвалидов колонна из нескольких сотен "желтых жилетов" двинулась на юг города. Помимо стандартных транспарантов с требованием "референдума народной инициативы" и лозунгами об отставке властей, на сей раз присутствует много табличек в поддержку пострадавших в ходе предыдущих манифестаций участников движения.