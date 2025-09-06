Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Другие страны
    • 06 сентября, 2025
    • 20:09
    В Афганистане завершили поиски выживших после землетрясения

    Власти Афганистана завершили поисково-спасательную операцию после мощного землетрясения, произошедшего 31 августа.

    Как передает Report, об этом телеканалу Al Jazeera сообщил губернатор провинции Кунар Кудратулла Абу Хамза.

    "Поиски выживших после землетрясения завершены. Число погибших достигло 2 204 человек, почти 4 тыс. получили травмы", - сказал он.

    Глава региона, где залегал эпицентр землетрясения, отметил, что власти сталкиваются с серьезной нехваткой палаток для размещения пострадавших и перемещенных лиц.

    Афганистан землетрясение жертвы провинция Кунар

