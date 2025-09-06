В Афганистане завершили поиски выживших после землетрясения
Другие страны
- 06 сентября, 2025
- 20:09
Власти Афганистана завершили поисково-спасательную операцию после мощного землетрясения, произошедшего 31 августа.
Как передает Report, об этом телеканалу Al Jazeera сообщил губернатор провинции Кунар Кудратулла Абу Хамза.
"Поиски выживших после землетрясения завершены. Число погибших достигло 2 204 человек, почти 4 тыс. получили травмы", - сказал он.
Глава региона, где залегал эпицентр землетрясения, отметил, что власти сталкиваются с серьезной нехваткой палаток для размещения пострадавших и перемещенных лиц.
Последние новости
20:44
SOCAR и катарский холдинг UCC подписали Меморандум о взаимопонимании - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
20:41
В рамках визита Микаила Джаббарова в Катар обсуждены перспективы расширения экономического сотрудничестваВнешняя политика
20:32
Апелляционный суд отказал Трампу в праве сокращать иностранную помощьДругие страны
20:09
В Афганистане завершили поиски выживших после землетрясенияДругие страны
20:07
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Италии "Формулы-1"Формула 1
19:55
В Эстонии построит третью подводную электролинию в Финляндию стоимостью более 1 млрд евроДругие страны
19:39
Азербайджан и Катар обменялись мнениями по укреплению партнерства в приоритетных секторахБизнес
19:26
Фото
Азербайджан будет представлен на Международных днях гастрономии во ФранцииKультурная политика
19:11
Фото