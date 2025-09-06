İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Əfqanıstanda zəlzələdə sağ qalanların axtarışları başa çatıb

    Digər ölkələr
    • 06 sentyabr, 2025
    • 21:01
    Əfqanıstanda zəlzələdə sağ qalanların axtarışları başa çatıb

    Əfqanıstan hakimiyyəti avqustun 31-də baş vermiş güclü zəlzələdən sonra axtarış-xilasetmə əməliyyatını dayandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Kunar vilayətinin qubernatoru Qüdrətullah Əbu Həmzə "Əl-Cəzirə" telekanalına bildirib.

    "Zəlzələdə sağ qalanların axtarışı başa çatıb. Ölənlərin sayı 2 204 nəfərə çatıb, 4 000-ə yaxın insan isə yaralanıb", - o bildirib.

    Zəlzələnin episentrinin yerləşdiyi rayonun rəhbəri qeyd edib ki, hakimiyyət zərərçəkənləri və məcburi köçkünləri yerləşdirmək üçün ciddi çadır çatışmazlığı ilə üzləşib.

    Əfqanıstan hakimiyyət Zəlzələ “Əl-Cəzirə” telekanalı
    В Афганистане завершили поиски выживших после землетрясения

    Son xəbərlər

    22:01

    Lənkəranda 34 yaşlı qadın bıçaqlanıb

    Hadisə
    21:54

    Azərbaycan airbadminton millisi Avropa çempionatında ikinci olub - YENİLƏNİB

    Komanda
    21:44

    Salyanda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    21:39

    KİV: İsrail hərbçiləri Suriyanın iki kəndində əməliyyat keçirib

    Digər ölkələr
    21:18

    Estoniya Finlandiyaya üçüncü sualtı elektrik xətti çəkəcək

    Digər ölkələr
    21:13

    Qazaxda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    21:01

    Əfqanıstanda zəlzələdə sağ qalanların axtarışları başa çatıb

    Digər ölkələr
    20:51

    Qətərin Baş naziri: Azərbaycanla münasibətlərimiz dostluq və tərəfdaşlığa əsaslanır

    Xarici siyasət
    20:45

    AFFA rəsmiləri UEFA-nın Klubların Lisenziyalaşdırma Departamentinin nümayəndələri ilə görüşüblər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti