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В Афганистане закрылись более сотни СМИ

В Афганистане закрылись более сотни СМИ Более 150 СМИ менее чем за месяц прекратили деятельность в 20 афганских провинциях после прихода к власти талибов.
Другие страны
13 сентября 2021 г. 23:01
В Афганистане закрылись более сотни СМИ

Более 150 СМИ менее чем за месяц прекратили деятельность в 20 афганских провинциях после прихода к власти талибов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал Tolo News.

Сообщается, что в это число входят радиостанции, печатные издания и телеканалы. Причинами прекращения деятельности СМИ стали как ограничения против них, так и экономические проблемы. Согласно представителям профильных организаций, если указанные проблемы не будут решены, количество СМИ, прекративших работу, возрастет.

"Если организации, поддерживающие средства массовой информации, не обратят внимания на СМИ (в Афганистане - ред.), вскоре мы станем свидетелями закрытия оставшихся в стране СМИ", - сказал Худжатулла Муджадади, заместитель главы федерации журналистов Афганистана.

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