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    В Афганистане за сутки уничтожено 42 боевика ИГ

    Боевики ИГ были ликвидированы в восточной провинции Нангархар

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Афганские силовики за сутки ликвидировали по меньшей мере 58 боевиков, из которых 42 человека были членами террористической группировки "Исламское государство", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Боевики ИГ были ликвидированы в восточной провинции Нангархар. Операция военных проходила в уезде Дех Бала, а также уезде Ачин, где США ранее применили сверхмощную бомбу, ударив по системе тоннелей боевиков "Исламского государства".

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