В Афганистане в январе убито более 900 человек

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В результате вооруженных столкновений в Афганистане в январе 2019 года погибли более 900 человек, ранения получили не менее 800 афганцев.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство «Анадолу», в числе погибших и раненых боевики движения «Талибан», военнослужащие афганской армии, иностранные военные и гражданские лица.

Первое вооруженное столкновение 2019 года было первого января, когда боевики движения «Талибан» атаковали уезд Сайяд провинции Сари-Пуль на севере Афганистана, погибло 20 сотрудников сил безопасности, еще 23 получили ранения.