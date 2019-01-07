В Афганистане в столкновениях с талибами погибли 13 военных и полицейских

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Баку. 7 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 13 военнослужащих и полицейских погибли в результате столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" в провинции Багдис на северо-западе страны, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как сообщает телеканал 1TV со ссылкой на источники, что боевики атаковали полицейский и армейские посты, в результате чего 10 полицейских и трое военнослужащих погибли.

По данным телеканала, в ходе столкновений талибы также понесли потери, было ликвидировано 15 боевиков.