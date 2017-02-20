В Афганистане в результате заброшенной в дом гранаты десять человек погибли

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Десять человек погибли и еще четверо получили ранения в результате заброшенной в дом гранаты, сообщает Report со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в восточной афганской провинции Лагман.

По данным властей, среди погибших есть женщины и дети. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

Полиция начала расследование инцидента. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла ответственность за нападение.