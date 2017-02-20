 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Афганистане в результате заброшенной в дом гранаты десять человек погибли

    Среди погибших есть женщины и дети

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Десять человек погибли и еще четверо получили ранения в результате заброшенной в дом гранаты, сообщает Report со ссылкой на местные власти.

    Инцидент произошел в восточной афганской провинции Лагман. 

    По данным властей, среди погибших есть женщины и дети. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

    Полиция начала расследование инцидента. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла ответственность за нападение.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi