В Афганистане в результате взрыва сверхмощной бомбы США уничтожены 36 боевиков ИГ - ВИДЕО

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Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 36 боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ) были уничтожены в Афганистане в результате применения американскими военными сверхмощной неядерной бомбы. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном заявлении афганского правительства.

Накануне Вашингтон нанес авиаудар по тоннельному комплексу местной ячейки террористической группировки "Исламское государство" в уезде Ачин провинции Нангархар.

Была применена сверхмощная фугасная авиационная бомба GBU-43, которую в Пентагоне именуют "матерью всех бомб" (ее масса превышает 9,5 тонны).