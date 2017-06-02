В Афганистане в ходе антиправительственных протестов погибли 4 человека, 8 получили ранения

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В ходе антиправительственных протестов в Кабуле сегодня погибли четыре человека, еще восемь получили ранения.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель министерства здравоохранения Афганистана Уахид Мажрух.

Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на данные одной из больниц Кабула сообщил о семи погибших.

Большое количество протестующих собралось cегодня в Кабуле недалеко от места теракта, унесшего жизни по меньшей мере 100 человек. Протестующие требуют отставки правительства президента Афганистана Ашрафа Гани. Сообщалось об использовании полицией слезоточивого газа и водяных пушек. Протестующие утверждают, что полиция "намеренно открыла по ним огонь". Позднее к разгону толпы присоединились военные.