В Афганистане уничтожены более 30 боевиков ИГ

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ За последние 24 часа в ходе боев уничтожено в общей сложности 36 боевиков «Исламского государства».

Как передает Report, об этом сoобшил Синьхуа со ссылкой на Министерство обороны Афганистана.

Согласно заявлению, правительственные силы организовали рейды на позиции ИГ в районах Хаки-Афган и Шамалзай провинции Забуль, в ходе которых еще более 20 боевиков получили ранения. По сообщениям местных источников, за последние несколько месяцев сотни боевиков ИГ вместе со своими семьями прибыли в район Дех Чопан и другие части провинции Забуль.