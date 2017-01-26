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    В Афганистане уничтожены более 30 боевиков ИГ

    Правительственные силы организовали рейды на позиции ИГ в районах Хаки-Афган и Шамалзай

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ За последние 24 часа в ходе боев уничтожено в общей сложности 36 боевиков «Исламского государства».

    Как передает Report, об этом сoобшил Синьхуа со ссылкой на Министерство обороны Афганистана.

    Согласно заявлению, правительственные силы организовали рейды на позиции ИГ в районах Хаки-Афган и Шамалзай провинции Забуль, в ходе которых еще более 20 боевиков получили ранения. По сообщениям местных источников, за последние несколько месяцев сотни боевиков ИГ вместе со своими семьями прибыли в район Дех Чопан и другие части провинции Забуль.

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