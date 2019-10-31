В Афганистане автомобиль талибов подорвался на собственной взрывчатке, погибли 17 человек

Пятнадцать боевиков движения "Талибан" и два мирных жителя погибли, еще 14 человек получили ранения при взрыве в селении Янги-Арик в северной афганской провинции Джаузджан, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По словам начальника пресс-центра 209-го корпуса Афганской национальной армии Ханифа Резаи, талибы подорвались на собственной взрывчатке.

"Инцидент произошел накануне вечером на территории селения Янги-Арик уезда Акча провинции Джаузджан при транспортировке талибами из уезда Чарболак провинции Балх мин и взрывчатых веществ. В автомашине произошел взрыв, в результате погибли 15 боевиков и двое мирных жителей, находившихся неподалеку. Еще 14 человек, в числе которых боевики и гражданские лица, ранены", - сообщил Х.Резаи.