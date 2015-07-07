В Афганистане совершено нападение на конвой НАТО

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Два человека пострадали в результате нападения начиненного взрывчатыми веществами автомобиля на конвой НАТО в столице Афганистана городе Кабуле.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, начальник полиции Кабула Абдуль Рахман Рахими в заявлении прессе на месте происшествия сказал, что в районе Шах Шехид автомобиль, начиненный взрывчатыми веществами, под управлением террориста-смертника врезался в конвой НАТО.

Рахими отметил, что в результате нападения один из служащих НАТО и еще один гражданин Афганистана получили ранения, и добавил: "Мы пока не имеем информации о личности раненного служащего НАТО, расследование продолжается".

Свидетели происшествия сообщили, что белый автомобиль разбился об один из бронированных автомобилей, ехавших в ближайшую военную базу, и некоторые американцы в бронированном автомобиле получили ранения.

После столкновения бронированный автомобиль полностью сгорел, также два гражданских автомобиля пришли в непригодное состояние.

Кроме этого, из-за ударной волны взрыва пострадали близлежащие дома.

Представитель "Талибана", взявшего ответственность за нападение на себя, Забиуллах Муджахид утверждает, что в результате нападения погибли служащие НАТО.