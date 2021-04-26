В Афганистане при авиаударе и минометном обстреле погибли 12 человек

По меньшей мере восемь членов одной семьи погибли в результате авиаудара, еще четверо мирных жителей погибли и трое пострадали при минометном обстреле в афганской провинции Вардак

По меньшей мере восемь членов одной семьи погибли в результате авиаудара, еще четверо мирных жителей погибли и трое пострадали при минометном обстреле в афганской провинции Вардак.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на местные власти.

"По меньшей мере восемь членов одной семьи были убиты в результате авиаудара в деревне Зорланг в районе Джалриз. В другом инциденте в районе Сайед Абад четыре члена одной семьи были убиты и еще трое были ранены, когда в их дом попала мина", - сказал телеканалу член совета провинции Вардак Шарифулла Хотак.

Бывший президент страны Хамид Карзай сделал заявление, в котором призвал воюющие стороны прекратить насилие и использовать нынешнюю возможность для установления мира.

По данным телеканала, аналитики сообщают, что акты жестокости участились с тех пор, как США сообщили о своем намерении вывести войска из Афганистана.