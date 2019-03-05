В Афганистане около 60 человек погибли из-за проливных дождей

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Около 60 человек погибли и более 140 пострадали из-за проливных дождей и паводков на юге Афганистана за последние несколько дней.

Как передаёт Report, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на госминистра управления по ликвидации стихийных бедствий Афганистана Нагиба Ака Хакима.

Министр отметил, что тысячам пострадавших семей была предоставлена экстренная помощь в провинциях Кандагар, Забуль и Фарах.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 10 пропавших без вести.