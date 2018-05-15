В Афганистане не менее 34 человек погибли в результате наводнений

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 34 человека погибли в результате наводнений, которые за последнюю неделю происходили в Афганистане.

Как сообщает Report, об этом передает агентство Пажвак со ссылкой на министерство по ликвидации стихийных бедствий Афганистана.

Согласно заявлению ведомства, в течение недели из-за длительных ливней наводнения случились в провинциях Саманган, Тахор, Каписа, Баглан, Бадахшан, Бадгис, Панджер и Газни.

По данным министерства, в результате наводнений ранено не менее четырех человек, потеряно 600 голов домашнего скота, повреждено 100 акров (40,5 гектаров) фермерских земель и разрушено 864 квартиры.