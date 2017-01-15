В Афганистане ликвидирован один из главарей движения "Талибан"

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 21 боевик радикального движения "Талибан", в том числе один из высокопоставленных полевых командиров, ликвидированы за сутки в ходе контртеррористических операций в Афганистане.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом в своем коммюнике сообщило Министерство внутренних дел республики.



"За последние 24 часа афганская национальная полиция начала четыре контртеррористические операции по зачистке части территории от террористов и врагов мира и стабильности в Афганистане, - отмечается в документе. - Операции проводились в провинциях Каписа, Парван, Урузган и Хост. В результате действий силовиков удалось ликвидировать 21 вооруженных боевика, в том числе высокопоставленного полевого командира талибов".

Боевики движения "Талибан" пока никак не прокомментировали произошедшее.