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    В Афганистане ликвидирован один из главарей движения "Талибан"

    Боевики движения Талибан пока никак не прокомментировали произошедшее

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 21 боевик радикального движения "Талибан", в том числе один из высокопоставленных полевых командиров, ликвидированы за сутки в ходе контртеррористических операций в Афганистане.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом в своем коммюнике сообщило Министерство внутренних дел республики.

    "За последние 24 часа афганская национальная полиция начала четыре контртеррористические операции по зачистке части территории от террористов и врагов мира и стабильности в Афганистане, - отмечается в документе. - Операции проводились в провинциях Каписа, Парван, Урузган и Хост. В результате действий силовиков удалось ликвидировать 21 вооруженных боевика, в том числе высокопоставленного полевого командира талибов".

    Боевики движения "Талибан" пока никак не прокомментировали произошедшее.

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