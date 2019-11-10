​В Афганистане ликвидировали командира талибов, убившего местных судей

Афганские ВВС нанесли авиаудар по позициям боевиков и ликвидировали убившего судей в провинции Логар командира радикального движения "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал 1TV.

Телеканал сообщил, что четверо судей провинции Пактия погибли при нападении талибов в провинции Логар на востоке Афганистана. Так, чиновники направлялись из Пактии в Кабул. На обратном пути в районе Мохаммад Ага на их автомобиль напали вооруженные люди.