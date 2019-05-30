​В Афганистане из тюрьмы талибов освободили почти 30 человек

Силы безопасности Афганистана освободили 28 человек из тюрьмы террористического движения "Талибан" на юге Афганистана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В рамках спецоперации сил коммандос в провинции Забуль были освобождены 28 заключенных, из них 16 мирных жителей и 12 сотрудников сил безопасности", - cообщает агентство Пажвак со ссылкой на распространенное МВД заявление.

Согласно заявлению, два боевика движения "Талибан" были ликвидированы в результате перекрестного огня между ними и силами безопасности.