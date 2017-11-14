В Афганистане более 20 военных погибли в ходе атаки талибов

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 22 силовика погибли в ходе атаки боевиков радикального движения "Талибан" в Афганистане, 15 получили ранения, cообщает Report со ссылкой на Tolo News.
Нападение произошло накануне вечером в провинции Кандагар, столкновение между военными и боевиками длилось около часа.
По сообщению полиции, несмотря на непродолжительность, эта атака стала одной из самых крупных за последние годы. Военным удалось ликвидировать 40 боевиков, 35 получили ранения.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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