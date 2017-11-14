В Афганистане более 20 военных погибли в ходе атаки талибов

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Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 22 силовика погибли в ходе атаки боевиков радикального движения "Талибан" в Афганистане, 15 получили ранения, cообщает Report со ссылкой на Tolo News.

Нападение произошло накануне вечером в провинции Кандагар, столкновение между военными и боевиками длилось около часа.

По сообщению полиции, несмотря на непродолжительность, эта атака стала одной из самых крупных за последние годы. Военным удалось ликвидировать 40 боевиков, 35 получили ранения.