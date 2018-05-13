В Афганистане боевики напали на военных, восемь человек погибли

Баку. 13 май. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь военных погибли в столкновениях с боевиками радикального движения "Талибан" в афганской провинции Кундуз.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление полиции.
По сообщению телеканала, столкновения произошли в районе Дашти-Арчи после того, как его атаковали десятки боевиков "Талибана".
"Восемь солдат и шесть членов подразделения "Талибан" Red Unit были убиты, еще четыре талиба ранены", — приводит телеканал отрывок из заявления полиции. Отмечается, что правительственные силы безопасности смогли отразить атаку после нескольких часов столкновений.
"Талибан" взял на себя ответственность за атаку, отмечает телеканал.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook