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    В Афганистане армейский спецназ освободил 10 заложников из плена талибов

    Среди освобожденных заложников четверо являются сотрудниками полиции, остальные - мирные граждане

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ На юге Афганистана армейский спецназ освободил из плена талибов 10 человек, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Министерство обороны страны сообщает, что в ходе спецоперации, проведенной минувшей ночью подразделением особого назначения министерства на территории уезда Мусса Кала провинции Гильменд, из плена талибов были освобождены десять заложников.

    Отмечается, что среди освобожденных заложников четверо являются сотрудниками полиции, остальные - мирные граждане.

    Все освобожденные были доставлены в расположение ближайшего подразделения национальной армии, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

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