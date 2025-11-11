В аэропорту Виргинии 18 человек пострадали при столкновении транспорта с терминалом
- 11 ноября, 2025
- 07:43
В международном аэропорту имени Даллеса, штат Виргиния, вблизи Вашингтона произошло столкновение транспортного средства, также известного как мобильный зал ожидания, с терминалом, в результате чего пострадали 18 пассажиров.
Как передает Report, об этом сообщают местные телеканалы.
Инцидент произошел около 16:30 по местному (01:30 по бакинскому) времени. Мобильный зал ожидания, предназначенный для транспортировки пассажиров между терминалом и самолетами из зоны D, при подъезде к терминалу международного аэропорта имени Даллеса допустил столкновение с причалом.
Получившие ранения пассажиры отделались травмами, не представляющими угрозы для жизни, и были госпитализированы бригадами пожарной службы.
"В понедельник вечером аэропорт продолжал функционировать в штатном режиме", - заверили представители администрации воздушной гавани.