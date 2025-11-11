Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В аэропорту Виргинии 18 человек пострадали при столкновении транспорта с терминалом

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 07:43
    В международном аэропорту имени Даллеса, штат Виргиния, вблизи Вашингтона произошло столкновение транспортного средства, также известного как мобильный зал ожидания, с терминалом, в результате чего пострадали 18 пассажиров.

    Как передает Report, об этом сообщают местные телеканалы.

    Инцидент произошел около 16:30 по местному (01:30 по бакинскому) времени. Мобильный зал ожидания, предназначенный для транспортировки пассажиров между терминалом и самолетами из зоны D, при подъезде к терминалу международного аэропорта имени Даллеса допустил столкновение с причалом.

    Получившие ранения пассажиры отделались травмами, не представляющими угрозы для жизни, и были госпитализированы бригадами пожарной службы.

    "В понедельник вечером аэропорт продолжал функционировать в штатном режиме", - заверили представители администрации воздушной гавани.

