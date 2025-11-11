ABŞ-də hava limanında nəqliyyat vasitəsi ilə terminal toqquşub, xəsarət alanlar var
Digər ölkələr
- 11 noyabr, 2025
- 08:13
ABŞ-də Vaşinqton yaxınlığındakı Virciniya ştatının Dalles Beynəlxalq Hava Limanında, mobil salon kimi də tanınan nəqliyyat vasitəsi terminalla toqquşub, 18 sərnişin xəsarət alıb.
"Report"un məlumatına görə, hadisə barədə yerli telekanallar bildiriblər.
Hadisə yerli vaxtla saat 16:30 radələrində (Bakı vaxtı ilə saat 01:30) baş verib. D zonasından terminalla təyyarə arasında sərnişin daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş mobil salon Dalles Beynəlxalq Hava Limanının terminalına yaxınlaşarkən körpüyə çırpılıb.
Yaralanan sərnişinlər yüngül xəsarətlər alıblar və yanğınsöndürənlər tərəfindən xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
"Aeroport bazar ertəsi axşamı normal fəaliyyətini davam etdirib", - hava limanının rəsmiləri əmin ediblər.
Son xəbərlər
08:13
ABŞ-də hava limanında nəqliyyat vasitəsi ilə terminal toqquşub, xəsarət alanlar varDigər ölkələr
07:36
İsrail Knesseti terrorçular üçün ölüm cəzası haqqında qanun layihəsini təsdiqləyibDigər ölkələr
07:18
Şumer ABŞ Senatında azlıqlarının lideri vəzifəsindən istefaya çağırılıbDigər ölkələr
06:52
ABŞ Senatı hökumətin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qanun layihəsini təsdiqləyibDigər ölkələr
06:21
"Atletiko" yeni investorun nəzarətinə keçibFutbol
05:41
Floridada təyyarə qəzasında azı iki nəfər ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
05:07
Suriya İŞİD-lə mübarizə üzrə beynəlxalq koalisiya ilə əməkdaşlıq bəyannaməsi imzalayıbDigər ölkələr
04:38
Britaniyada son hərbi helikopter zavodu bağlana bilərDigər ölkələr
04:18