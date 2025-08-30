В аэропорту Сочи задерживается более 40 рейсов

Более 40 рейсов задерживаются на вылет и прилет в аэропорту Сочи (Россия), где ночью вводились ограничения на прием и выпуск самолетов.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Задержки наблюдаются как по внутренним, так и международным направлениям.

Ночью 30 августа на работу международного аэропорта Сочи вводились ограничения для обеспечения безопасности полетов, аэропорт временно не принимал и не выпускал самолеты. Ожидается, что расписание полетов восстановится в ближайшие два дня.