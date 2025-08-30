В аэропорту Сочи задерживается более 40 рейсов
Другие страны
- 30 августа, 2025
- 12:04
Более 40 рейсов задерживаются на вылет и прилет в аэропорту Сочи (Россия), где ночью вводились ограничения на прием и выпуск самолетов.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Задержки наблюдаются как по внутренним, так и международным направлениям.
Ночью 30 августа на работу международного аэропорта Сочи вводились ограничения для обеспечения безопасности полетов, аэропорт временно не принимал и не выпускал самолеты. Ожидается, что расписание полетов восстановится в ближайшие два дня.
Последние новости
12:39
Фото
Бакинский центр мультикультурализма и комитет ОАЭ подписали меморандум о сотрудничествеВнешняя политика
12:34
Франция призывает США разрешить Махмуду Аббасу посетить Генассамблею ООНДругие страны
12:28
В Шувеляне открылись новые общественные пляжиТуризм
12:26
В Лянкяране вынесен приговор по делу об убийстве 23-летней давностиПроисшествия
12:17
Фото
Первый пассажирский поезд Баку-Агдам прибыл в пункт назначения - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
12:13
Билеты на поезд Баку-Агдам распроданы за три дняИнфраструктура
12:04
В аэропорту Сочи задерживается более 40 рейсовДругие страны
12:03
Ипотечный фонд приобрел квартиры для сдачи в аренду на побережье КаспияИнфраструктура
11:28