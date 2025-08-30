    Ильхам Алиев Украина ШОС США

    • 30 августа, 2025
    • 12:04
    В аэропорту Сочи задерживается более 40 рейсов

    Более 40 рейсов задерживаются на вылет и прилет в аэропорту Сочи (Россия), где ночью вводились ограничения на прием и выпуск самолетов.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    Задержки наблюдаются как по внутренним, так и международным направлениям.

    Ночью 30 августа на работу международного аэропорта Сочи вводились ограничения для обеспечения безопасности полетов, аэропорт временно не принимал и не выпускал самолеты. Ожидается, что расписание полетов восстановится в ближайшие два дня. 

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Soçi hava limanında 40-dan çox reys gecikir
    Английская версия Английская версия
    Over 40 flights delayed at Sochi airport

    Лента новостей