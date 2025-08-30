Soçi hava limanında 40-dan çox reys gecikir
Digər ölkələr
- 30 avqust, 2025
- 12:30
Rusiyanın Soçi hava limanında 40-dan çox reys gecikir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri məlumat yayıb.
Burada gecə təyyarələrin qəbulu və yola salınmasına məhdudiyyətlər tətbiq edilmişdi.
Gecikmələr həm daxili, həm də beynəlxalq istiqamətlərdə müşahidə olunur.
Avqustun 30-u gecə Soçi beynəlxalq hava limanının fəaliyyətinə uçuşların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün məhdudiyyətlər tətbiq edilmişdi, hava limanı müvəqqəti olaraq təyyarələri qəbul etmir və yola salmırdı. Uçuş cədvəlinin növbəti iki gün ərzində bərpa olunacağı gözlənilir.
