В аэропорту Нью-Дели задержали более 150 рейсов из-за масштабного сбоя

Вылет более 150 рейсов задержан утром в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели из-за технической неполадки в системе управления воздушным движением.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении управления аэропортов Индии.

"В аэропорту Дели наблюдаются задержки в выполнении рейсов из-за технических проблем в системе автоматической коммутации сообщений, которая обеспечивает обработку данных управления воздушным движением. Диспетчеры обрабатывают планы полетов вручную, что приводит к некоторым задержкам. Технические специалисты работают над скорейшим восстановлением системы", - сказано сообщении.