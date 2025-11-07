В аэропорту Нью-Дели задержали более 150 рейсов из-за масштабного сбоя
Другие страны
- 07 ноября, 2025
- 11:56
Вылет более 150 рейсов задержан утром в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели из-за технической неполадки в системе управления воздушным движением.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении управления аэропортов Индии.
"В аэропорту Дели наблюдаются задержки в выполнении рейсов из-за технических проблем в системе автоматической коммутации сообщений, которая обеспечивает обработку данных управления воздушным движением. Диспетчеры обрабатывают планы полетов вручную, что приводит к некоторым задержкам. Технические специалисты работают над скорейшим восстановлением системы", - сказано сообщении.
