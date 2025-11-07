İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Nyu-Delhi hava limanında nasazlıq səbəbindən 150-dən çox reys gecikib

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2025
    • 12:05
    Nyu-Delhi hava limanında nasazlıq səbəbindən 150-dən çox reys gecikib

    Nyu-Delhidəki İndira Qandi adına beynəlxalq hava limanında hava hərəkətinin idarəetmə sistemində texniki nasazlıq səbəbindən 150-dən çox uçuş gecikib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Hindistanın hava limanları idarəsinin məlumatında deyilir.

    "Delhi hava limanında hava hərəkətinin idarəetmə məlumatlarının emalını təmin edən avtomatik məlumat kommutasiya sistemində yaranmış texniki problemlər səbəbindən reyslərin yerinə yetirilməsində gecikmələr müşahidə olunur. Texniki mütəxəssislər sistemin ən qısa zamanda bərpası üzərində işləyirlər", - məlumatda bildirilir.

