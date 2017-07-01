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    В аэропорту Хитроу задержаны двое подозреваемых в терроризме

    Мужчины были задержаны утром 1 июля, после того как прибыли на рейсе из Турции© Itv.com

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Полиция задержала двух человек в лондонском аэропорту Хитроу по подозрению в терроризме.

    Как передает Report, об этом сообщает полиция графства Уэст-Мидлендс.

    Мужчины были задержаны утром 1 июля, после того как прибыли на рейсе из Турции. В настоящий момент подозреваемых допрашивают в полицейском участке.

    Как отмечается, задержанные не представляли угрозы для общества.

    Ранее сообщалось, что в аэропорту Лондона задержали подозреваемого по делу о теракте в Манчестере.

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