В аэропорту Хитроу задержаны двое подозреваемых в терроризме

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Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Полиция задержала двух человек в лондонском аэропорту Хитроу по подозрению в терроризме.

Как передает Report, об этом сообщает полиция графства Уэст-Мидлендс.

Мужчины были задержаны утром 1 июля, после того как прибыли на рейсе из Турции. В настоящий момент подозреваемых допрашивают в полицейском участке.

Как отмечается, задержанные не представляли угрозы для общества.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Лондона задержали подозреваемого по делу о теракте в Манчестере.