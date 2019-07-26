В аэропорту Гонконга проходит акция протеста - ФОТО

Сотни продемократических демонстрантов созвали антиправительственную акцию протеста в международном аэропорту Гонконга, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Акция носит мирный характер и проходит в зале прилета, где собралась толпа в черных футболках с транспарантами, передает местное телевидение. К митингу уже примкнули в том числе бортпроводники и сотрудники ряда местных авиакомпаний.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что "аэропорт будет работать в нормальном режиме".

На сайте воздушной гавани и в мобильном приложении HKG My Flight размещено сообщение с призывом к пассажирам запастись достаточным количеством времени для прибытия и следить за обновлением информации о рейсах.

Несколько недель назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.