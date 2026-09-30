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    В аэропорту "Берлин-Бранденбург" в ФРГ внедрили систему обнаружения БПЛА

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 12:00
    В аэропорту Берлин-Бранденбург в ФРГ внедрили систему обнаружения БПЛА

    В германском аэропорту "Берлин-Бранденбург" внедрили новую систему обнаружения дронов, которая позволит фиксировать БПЛА в зонах взлета и посадки на ранних этапах и информировать службы о возможных угрозах для воздушного движения.

    Как передает Report, об этом сообщают местные медиа со ссылкой на данные Службы контроля воздушного движения Германии.

    Такое решение принято после обнаружения дронов после того, как на территории данной воздушной гавани за первое полугодие 2026 года было зафиксировано больше БПЛА, чем в любом другом аэропорту Германии.

    Министр транспорта Германии Штеффен Бильгер заявил о том, что цель заключается в том, чтобы лучше справляться с возможными угрозами.

    "Мы очень серьезно относимся к растущей опасности, которую представляют дроны в окрестностях аэропортов. Поэтому было важно и правильно, что мы быстро приняли меры, и именно поэтому международные гражданские аэропорты теперь очень оперативно оснащаются оборудованием для обнаружения дронов", – отметил он.

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    Almaniyanın "Berlin-Brandenburq" aeroportunda yeni dron aşkarlama sistemi tətbiq edilib
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