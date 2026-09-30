Almaniyanın "Berlin-Brandenburq" aeroportunda yeni dron aşkarlama sistemi tətbiq edilib
- 30 sentyabr, 2026
- 12:24
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Almaniyanın "Berlin-Brandenburq" hava limanında pilotsuz uçuş aparatlarını (PUA) ilkin mərhələlərdə qeydə almağa və hava hərəkəti üçün mümkün təhlükələr barədə xidmətləri məlumatlandırmağa imkan verəcək yeni dron aşkarlama sistemi tətbiq edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli media Almaniyanın Hava Hərəkətinə Nəzarət Xidmətinin məlumatlarına istinadən məlumat yayıb
Almaniyanın nəqliyyat naziri Şteffen Bilger bildirib ki, məqsəd mümkün təhlükələrin öhdəsindən daha yaxşı gəlməkdir.
"Biz hava limanlarının ətrafında dronların yaratdığı artan təhlükəyə çox ciddi yanaşırıq. Buna görə də sürətlə tədbirlər görməyimiz vacib idi, elə məhz buna görə də beynəlxalq mülki hava limanları dronların aşkarlanması üçün avadanlıqlarla təchiz edilir", – o qeyd edib.