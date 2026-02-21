В аэропорту Амстердама при буксировке столкнулись два самолета KLM

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 21 февраля, 2026
    • 22:19
    Два самолета нидерландской авиакомпании KLM столкнулись в аэропорту Схипхол.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство ANP.

    По его данным, один из лайнеров в момент инцидента не двигался, тогда как другой задел его во время буксировки.

    Обстоятельства произошедшего выясняются, специалисты проводят технический осмотр обоих самолетов.

    "Мы расследуем причину произошедшего совместно с соответствующими органами и тщательно проверим воздушные суда перед их возвращением в эксплуатацию", - заявил представитель авиакомпании.

    Отмечается, что один из рейсов должен был вылететь в Афины, второй незадолго до этого прибыл из Бирмингема.

    После инцидента пассажиров и экипажи обоих самолетов сопроводили обратно к выходам на посадку. В авиакомпании заверили, что билеты всех пассажиров были оперативно перебронированы на альтернативные рейсы.

