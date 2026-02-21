В аэропорту Амстердама при буксировке столкнулись два самолета KLM

Два самолета нидерландской авиакомпании KLM столкнулись в аэропорту Схипхол.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ANP.

По его данным, один из лайнеров в момент инцидента не двигался, тогда как другой задел его во время буксировки.

Обстоятельства произошедшего выясняются, специалисты проводят технический осмотр обоих самолетов.

"Мы расследуем причину произошедшего совместно с соответствующими органами и тщательно проверим воздушные суда перед их возвращением в эксплуатацию", - заявил представитель авиакомпании.

Отмечается, что один из рейсов должен был вылететь в Афины, второй незадолго до этого прибыл из Бирмингема.

После инцидента пассажиров и экипажи обоих самолетов сопроводили обратно к выходам на посадку. В авиакомпании заверили, что билеты всех пассажиров были оперативно перебронированы на альтернативные рейсы.