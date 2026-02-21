В аэропорту Амстердама при буксировке столкнулись два самолета KLM
- 21 февраля, 2026
- 22:19
Два самолета нидерландской авиакомпании KLM столкнулись в аэропорту Схипхол.
Как передает Report, об этом сообщило агентство ANP.
По его данным, один из лайнеров в момент инцидента не двигался, тогда как другой задел его во время буксировки.
Обстоятельства произошедшего выясняются, специалисты проводят технический осмотр обоих самолетов.
"Мы расследуем причину произошедшего совместно с соответствующими органами и тщательно проверим воздушные суда перед их возвращением в эксплуатацию", - заявил представитель авиакомпании.
Отмечается, что один из рейсов должен был вылететь в Афины, второй незадолго до этого прибыл из Бирмингема.
После инцидента пассажиров и экипажи обоих самолетов сопроводили обратно к выходам на посадку. В авиакомпании заверили, что билеты всех пассажиров были оперативно перебронированы на альтернативные рейсы.