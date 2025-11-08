Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    В аэропортах США отменены свыше 900 рейсов на фоне шатдауна

    Другие страны
    • 08 ноября, 2025
    • 12:32
    В аэропортах США отменены свыше 900 рейсов на фоне шатдауна

    В аэропортах США из-за приостановки работы правительства отменены 909 авиарейсов, а 272 задержаны.

    Как передает Report, об этом сообщает специализированный портал FlightAware.

    Только вчера число отмененных рейсов составило 1 022, и еще 6,2 тыс. задержаны.

    Отметим, что шатдаун длится уже 38 дней. Ранее президент США Дональд Трамп призвал республиканцев немедленно положить конец шатдауну.

    США шатдаун отмена рейсов
    ABŞ aeroportlarında 900-dən çox reys ləğv edilib

    Последние новости

    12:56

    Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    12:55

    Зеленский: В результате атаки ВС РФ один человек погиб, 11 ранены

    В регионе
    12:52
    Видео

    Хикмет Гаджиев поделился видео с военного парада в Баку

    Внешняя политика
    12:49

    Азербайджанская нефть незначительно подорожала

    Энергетика
    12:47
    Фото

    В освобожденном Джебраиле прошли торжества в честь 5-й годовщины Победы

    Внутренняя политика
    12:45

    Житель Баку: Дети должны знать, что эта победа - триумф всего азербайджанского народа

    Внутренняя политика
    12:43
    Фото

    Вице-премьер ОАЭ прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:34

    Антониу Кошта: Окно возможностей для климатических действий стремительно закрывается

    COP29
    12:33

    Завтра в Азербайджане ожидается до 23 градусов тепла

    Экология
    Лента новостей