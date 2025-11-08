В аэропортах США отменены свыше 900 рейсов на фоне шатдауна

В аэропортах США из-за приостановки работы правительства отменены 909 авиарейсов, а 272 задержаны.

Как передает Report, об этом сообщает специализированный портал FlightAware.

Только вчера число отмененных рейсов составило 1 022, и еще 6,2 тыс. задержаны.

Отметим, что шатдаун длится уже 38 дней. Ранее президент США Дональд Трамп призвал республиканцев немедленно положить конец шатдауну.