В аэропортах США отменены свыше 900 рейсов на фоне шатдауна
- 08 ноября, 2025
- 12:32
В аэропортах США из-за приостановки работы правительства отменены 909 авиарейсов, а 272 задержаны.
Как передает Report, об этом сообщает специализированный портал FlightAware.
Только вчера число отмененных рейсов составило 1 022, и еще 6,2 тыс. задержаны.
Отметим, что шатдаун длится уже 38 дней. Ранее президент США Дональд Трамп призвал республиканцев немедленно положить конец шатдауну.
