Трамп призвал республиканцев немедленно прекратить шатдаун

    Другие страны
    • 06 ноября, 2025
    • 07:52
    Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев немедленно положить конец шатдауну.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Во время завтрака с сенаторами Трамп заявил, что очень важно "открыть страну". По его мнению, это можно сделать уже сегодня, отменив правило филибастера.

    По мнению президента США, без отмены данной тактики конгресс окажется парализован на годы вперед. По его словам, ранее законодательный орган всегда соглашался на временные продления, это первый случай, когда такого не произошло.

    Филибастер - это парламентская тактика затягивания принятия законопроектов, которую демократы используют в сенате США, блокируя законопроект о финансировании правительства. Партия меньшинства требует для принятия рассматриваемых законопроектов поддержки не менее 60 голосов.

