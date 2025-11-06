Tramp respublikaçıları şatdauna dərhal son qoymağa çağırıb
ABŞ Prezidenti Donald Tramp respublikaçıları şatdauna dərhal son qoymağa çağırıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" xəbər yayıb.
Senatorlarla səhər yeməyi zamanı Tramp "ölkəni açmağın" vacib olduğunu bildirib. O, bunun artıq filibaster qaydaları ilə ləğv oluna biləcəyinə inanır.
ABŞ Prezidenti hesab edir ki, bu taktika ləğv edilmədən Konqres illərdir iflic olacaq. Onun sözlərinə görə, qanunverici orqan əvvəllər həmişə müvəqqəti uzadılmalara razılıq versə də, bu, ilk dəfə baş vermir.
Filibaster ABŞ Senatındakı demokratlar tərəfindən hökumətin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qanunvericiliyi bloklamaq üçün istifadə edilən parlament gecikdirmə taktikasıdır. Azlıq partiyası qanun layihəsini qəbul etmək üçün ən azı 60 səs tələb edir.
