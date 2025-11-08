İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    ABŞ aeroportlarında 900-dən çox reys ləğv edilib

    Digər ölkələr
    • 08 noyabr, 2025
    • 12:48
    ABŞ aeroportlarında 900-dən çox reys ləğv edilib

    ABŞ-də hökumətin fəaliyyətinin dayandırılması səbəbindən hava limanlarında 909 aviareys ləğv edilib, 272 reys isə gecikib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "FlightAware" portalı məlumat yayıb.

    Təkcə dünən 1 022 reys ləğv edilib, 6,2 min reys isə gecikib.

    Qeyd edək ki, şatdaun artıq 38 gündür davam edir. ABŞ Prezidenti Donald Tramp respublikaçıları şatdauna dərhal son qoymağa çağırıb.

    ABŞ Donald Tramp şatdaun
    В аэропортах США отменены свыше 900 рейсов на фоне шатдауна

    Son xəbərlər

    13:10

    "Ayaks"ın rəhbərliyi Mark Overmarsa yenidən vəzifə vermək istəyir

    Futbol
    13:09
    Foto
    Video

    Bakıda Zəfərin beşinci ilinə həsr olunan hərbi parad keçirilir - CANLI

    Hərbi
    13:07

    Qazaxıstan müdafiə naziri hərbi paradda iştirak etmək üçün Bakıya gəlib

    Xarici siyasət
    13:04
    Foto

    Bakı sakinləri Zəfərin beşinci ildönümünü qeyd edir - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:00

    Antonio Koşta: İqlim tədbirləri üçün imkanlar pəncərəsi sürətlə bağlanır

    COP29
    12:57
    Video

    "Haber Global": Azərbaycan zəfərə gedən yolu cəbhədə və diplomatik masada ilmə-ilmə işlədi

    Xarici siyasət
    12:57

    Müharibə iştirakçısı: Bu gün keçiriləcək hərbi parad insanda fəxr hissi oyadır

    Daxili siyasət
    12:56

    NEQSOL Holding şəhid ailələrinə və qazilərə dəstəyini davam etdirir

    Biznes
    12:56

    Qazi: Xalqın üzündəki sevinci görəndə deyirəm ki, bunun üçün döyüşməyə dəyərdi

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti