ABŞ aeroportlarında 900-dən çox reys ləğv edilib
Digər ölkələr
- 08 noyabr, 2025
- 12:48
ABŞ-də hökumətin fəaliyyətinin dayandırılması səbəbindən hava limanlarında 909 aviareys ləğv edilib, 272 reys isə gecikib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "FlightAware" portalı məlumat yayıb.
Təkcə dünən 1 022 reys ləğv edilib, 6,2 min reys isə gecikib.
Qeyd edək ki, şatdaun artıq 38 gündür davam edir. ABŞ Prezidenti Donald Tramp respublikaçıları şatdauna dərhal son qoymağa çağırıb.
Son xəbərlər
13:10
"Ayaks"ın rəhbərliyi Mark Overmarsa yenidən vəzifə vermək istəyirFutbol
13:09
Foto
Video
Bakıda Zəfərin beşinci ilinə həsr olunan hərbi parad keçirilir - CANLIHərbi
13:07
Qazaxıstan müdafiə naziri hərbi paradda iştirak etmək üçün Bakıya gəlibXarici siyasət
13:04
Foto
Bakı sakinləri Zəfərin beşinci ildönümünü qeyd edir - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:00
Antonio Koşta: İqlim tədbirləri üçün imkanlar pəncərəsi sürətlə bağlanırCOP29
12:57
Video
"Haber Global": Azərbaycan zəfərə gedən yolu cəbhədə və diplomatik masada ilmə-ilmə işlədiXarici siyasət
12:57
Müharibə iştirakçısı: Bu gün keçiriləcək hərbi parad insanda fəxr hissi oyadırDaxili siyasət
12:56
NEQSOL Holding şəhid ailələrinə və qazilərə dəstəyini davam etdirirBiznes
12:56