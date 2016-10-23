В 2017 году в Косово направят около 30 британских военных

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Около 30 британских военнослужащих будут направлены в Косово в начале 2017 года для участия в миротворческой операции НАТО в Косово, заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Press Association.

Фэллон отметил, что военные будут находиться там в течение одного года. По его словам, на Западных Балканах по-прежнему сохраняются значительные проблемы с безопасностью и стабильностью.

"НАТО остается ключевым элементом нашей обороны. Продолжая отстаивать безопасность Европы, укрепляется безопасность Великобритании внутри страны", — приводит агентство слова Фэллона.

Вклад Великобритании в миротворческий натовский контингент (KFOR) будет заключаться в поддержке миссии в осуществлении разведывательной деятельности и операций по наблюдению. Военные будут находиться в штаб-квартире миссии в Приштине.

Силы Североатлантического альянса были дислоцированы в автономном крае 12 июня 1999 года после вывода сербских войск и полиции из Косова и Метохии. Согласно информации на ее сайте, в международной миссии KFOR участвуют представители 31 государства, не все из которых члены НАТО. По данным агентства, в состав миссии входят 4,3 тысячи военнослужащих из 30 стран.