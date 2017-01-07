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    В 2016 году США стали чаще бомбить другие страны

    Только на Ирак и Сирию было сброшено свыше 24 тысяч бомб

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ США в 2016 году сбросили на территории других стран по меньшей мере 26171 бомбу, что на 3027 больше, чем годом ранее.

    Как передает Report, такую статистику приводит в пятницу информационная служба американского издательского холдинга McClatchy, ссылающаяся на новый аналитический отчет Совета по международным отношениям США.

    Последний использует данные Пентагона для составления информационных сводок.

    Наиболее интенсивно американцы бомбили в минувшем году Ирак и Сирию - в общей сложности было сброшено свыше 24 тысяч бомб. McClatchy уточняет, что на долю США приходится примерно 79% всех бомбежек, проводившихся возглавляемой Вашингтоном международной антитеррористической коалицией.

    Кроме того, по меньшей мере 1337 американских бомб были сброшены в 2016 году в Афганистане, почти 500 - в Ливии, 34 - в Йемене, 14 - в Сомали, три - в Пакистане. В большинстве этих стран интенсивность бомбежек по сравнению с предыдущим годом возросла.

    Холдинг McClatchy выпускает три десятка газет в 15 штатах США.

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