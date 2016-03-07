В 2015 году в Китае за коррупцию осудили почти 300 тыс. чиновников

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В Китае в прошлом году почти 300 тыс. чиновников были привлечены к ответственности по обвинениям в коррупции. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили власти Китая. Эта цифра была озвучена на заседании парламента.

Нынешний руководитель Китая Си Цзиньпин называет борьбу с коррупцией одной из приоритетных задач компартии страны: за последнее время в стране прошло много показательных процессов с участием высокопоставленных чиновников.

Почти каждый день государственные СМИ сообщают об открытии новых дел против госслужащих, которых обвиняют в получении взяток, превышении должностных полномочий и других нарушениях.

По мнению некоторых политических экспертов, с помощью антикоррупционной кампании компартия "держит на поводке" влиятельных чиновников и сводит счеты с неугодными.

В начале февраля стало известно, что под следствием в связи с обвинениями в коррупции находится руководитель одной из крупнейших китайских государственных компаний, крупного энергетического и химического конгломерата Sinochem Group, Цай Сию.