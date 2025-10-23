В 19 департаментах Франции объявлен оранжевый уровень опасности

Во Франции объявлен оранжевый уровень опасности в 19 департаментах из-за сильного ветра, ливня, наводнений.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что на атлантическом побережье страны из-за шторма нарушено движение поездов. Ряд междугородных и скоростных поездов отменены, на некоторых маршрутах ожидаются серьезные перебои.

Около 100 тыс. домов по всей стране остались без электричества.