В 19 департаментах Франции объявлен оранжевый уровень опасности
Другие страны
- 23 октября, 2025
- 13:46
Во Франции объявлен оранжевый уровень опасности в 19 департаментах из-за сильного ветра, ливня, наводнений.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.
Сообщается, что на атлантическом побережье страны из-за шторма нарушено движение поездов. Ряд междугородных и скоростных поездов отменены, на некоторых маршрутах ожидаются серьезные перебои.
Около 100 тыс. домов по всей стране остались без электричества.
