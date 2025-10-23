Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    В 19 департаментах Франции объявлен оранжевый уровень опасности

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 13:46
    В 19 департаментах Франции объявлен оранжевый уровень опасности

    Во Франции объявлен оранжевый уровень опасности в 19 департаментах из-за сильного ветра, ливня, наводнений.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    Сообщается, что на атлантическом побережье страны из-за шторма нарушено движение поездов. Ряд междугородных и скоростных поездов отменены, на некоторых маршрутах ожидаются серьезные перебои.

    Около 100 тыс. домов по всей стране остались без электричества.

