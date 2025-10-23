İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    Fransanın 19 departamentində narıncı təhlükə səviyyəsi elan edilib

    • 23 oktyabr, 2025
    • 14:03
    Fransanın 19 departamentində narıncı təhlükə səviyyəsi elan edilib

    Fransada güclü külək, leysan və daşqınlar səbəbindən 19 departamentdə narıncı təhlükə səviyyəsi elan edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV-lər məlumat yayıb.

    Fransanın Atlantik sahillərində fırtına səbəbindən qatarların hərəkəti iflic olub. Bir sıra şəhərlərarası və sürət qatarları ləğv edilib.

    Ölkə üzrə təxminən 100 min ev elektrik enerjisiz qalıb.

    В 19 департаментах Франции объявлен оранжевый уровень опасности

