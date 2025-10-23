Fransanın 19 departamentində narıncı təhlükə səviyyəsi elan edilib
Digər ölkələr
- 23 oktyabr, 2025
- 14:03
Fransada güclü külək, leysan və daşqınlar səbəbindən 19 departamentdə narıncı təhlükə səviyyəsi elan edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV-lər məlumat yayıb.
Fransanın Atlantik sahillərində fırtına səbəbindən qatarların hərəkəti iflic olub. Bir sıra şəhərlərarası və sürət qatarları ləğv edilib.
Ölkə üzrə təxminən 100 min ev elektrik enerjisiz qalıb.
Son xəbərlər
14:37
I Liqada ötən ayın ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıbFutbol
14:33
Azərbaycanda gələn il "Rəqəmsal İnkişaf Konsepsiyası"nın icrasına 5 milyon manat xərclənə bilərİKT
14:23
Səyyah: Azərbaycanda mina təhlükəsi aradan qaldırılmalıdırQarabağ
14:23
Gələn il yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin hazırlanmasına 45 milyon manat ayrılması gözlənilirDaxili siyasət
14:22
Foto
Rövşən Nəcəf bir sıra xarici şirkətlə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edibEnergetika
14:22
Gələn il Naxçıvanın büdcəsi 483 milyon manatdan çox ola bilərMaliyyə
14:20
Gələn il "İctimai nəqliyyat" fonduna ayrıla biləcək vəsait məlum olubMaliyyə
14:17
Azərbaycanda gələn il sosialyönümlü büdcə xərcləri 17 milyard manatdan çox ola bilərMaliyyə
14:17