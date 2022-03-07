Утверждены кандидаты на пост президента Франции

Список из 12 кандидатов на выборах президента Франции, запланированных на апрель утвержден

Список из 12 кандидатов на выборах президента Франции, запланированных на апрель, был окончательно утвержден.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, список оглашен сегодня председателем Конституционного совета республики Лораном Фабиусом.

"В общей сложности о своем желании участвовать в выборах изначально заявили 65 человек. Мы отобрали тех, кто получил более 500 подписей [выборных лиц], в общей сложности их 12", - сказал Фабиус.

В частности, это действующий глава государства Эмманюэль Макрон, кандидат от партии "Рабочая борьба" Натали Арто, представитель правого оппозиционного движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, мэр Парижа и кандидат от Французской социалистической партии Анн Идальго, представитель партии "Европа - Экология - "Зеленые" Янник Жадо, руководитель левой партии "Сопротивляемся!" Жан Лассаль, глава столичного региона Иль-де-Франс, кандидат от партии "Республиканцы" Валери Пекресс, представитель левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат от Французской коммунистической партии Фабьен Руссель, синдикалист и муниципальный советник Бордо Филипп Путу, представитель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и кандидат от движения "Реконкиста" Эрик Земмур.