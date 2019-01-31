Устроившего стрельбу на Корсике мужчину нашли мёртвым

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Мужчина, открывший стрельбу в городе Бастия на французском острове Корсика, найден мёртвым.
Как передаёт Report, об этом написал глава МВД Франции Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.
«RAID (полицейский спецназ – ред.) провёл операцию. Открывший стрельбу человек обнаружен мёртвым», – заявил Кастанер.
Министр поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и спасателей.
Ранее стало известно, что в городе Бастия неизвестный открыл огонь по прохожим. В результате инцидента один человек погиб и шестеро пострадали.
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