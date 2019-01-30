Стрельба в Корсике, есть пострадавшие

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Баку. 30 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы во французском городе Бастия на острове Корсика.
Как передаёт Report, об этом сообщает агентство France Press.
Один из семи пострадавших в результате стрельбы умер от полученных ранений. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на источники в полиции.
Ранее сообщалось, что не менее трёх человек пострадали в результате стрельбы во Франции.
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