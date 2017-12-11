Установлена личность подозреваемого в организации взрыва в Нью-Йорке

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Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Подозреваемый в организации взрыва в Нью-Йорке имеет "иностранное имя", он из Бруклина и провел в США минимум семь лет, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"У меня есть имя подозреваемого, но я не хочу называть его сейчас. Главное, что его знает полиция. Это 37-летний мужчина из Бруклина", - сообщил в прямом эфире корреспондент Fox News с места событий.

Когда ведущие стали интересоваться, родился ли этот человек в Бруклине, корреспондент сказал: "У него иностранное имя".

Также телеканал сообщил со ссылкой на местные власти, что подозреваемый провел в США "по меньшей мере семь лет".

"Подозреваемый привязал взрывное устройство к своему телу. Тип устройства пока не установлен", - говорится в сообщении телеканала.

Наряду с этим пожарная служба сообщает, что число пострадавших при взрыве в Нью-Йорке увеличилось до четырех человек.