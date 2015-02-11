​Установлен подозреваемый в отравлении Ясира Арафата

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Следователям удалось идентифицировать человека, подозреваемого в отравлении палестинского лидера Ясира Арафата, умершего в 2004 году.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на главу палестинской комиссии по расследованию Тавфика Тирави.

"Израиль несет ответственность за смерть Ясира Арафата, однако мы ищем того, кто был прямо вовлечен в это", - уточнил он.

По словам Тирави, следователи не могут назвать имя подозреваемого до тех пор, пока проверка результатов расследования не будет завершена.

Согласно официальной версии, Арафат скончался в 2004 году во Франции от обширного инсульта. Впоследствии появилась версия о его отравлении радиоактивным веществом полоний-210.