Ущерб от урагана Ирма на территориях Франции оценивается в 1,2 млрд

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Ущерб от урагана «Ирма», который обрушился на французские острова Сен-Мартен и Сен-Бартельми, оценивается в €1,2 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на французскую государственную службу страхования CCR.

«CCR полагает, что сумма убытков будет около €1,2 млрд. Эта сумма включает в себя покрытие ущерба жилым домам, автомобилям и предприятиям, в том числе операционных издержек», — заявили в страховой службе, добавив, что ураган стал одним из самых разрушительных для Франции за последние 35 лет.

Представители компании отметили, что выплаты будут произведены тем, кто ранее приобрел страховку на случай природных катастроф.

По предварительным оценкам, из-за удара стихии около 60% домов на Сен-Мартене стали непригодными для проживания. Скорость ветра достигала 257,5 км/ч. Сообщается, что жертвами урагана стали 22 человека.