Ущерб от пожара в аэропорту столицы Бангладеш может превысить $1 млрд

Убытки местных компаний из-за мощного пожара, вспыхнувшего 18 октября в грузовом терминале международного аэропорта в Дакке, могут превысить $1 млрд.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Бангладешская International Air Express Association, объединяющая компании экспресс-доставки, также придерживается аналогичного мнения относительно размера ущерба.

Огонь уничтожил большие партии готовой одежды, текстиля, лекарственных препаратов и других товаров, подготовленных к экспорту.

Бангладеш занимает второе месте в мире после Китая по объемам экспорта одежды. Индустрия пошива одежды приносит стране около $40 млрд в год, а это более 10% ВВП Бангладеш.