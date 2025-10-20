Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Ущерб от пожара в аэропорту столицы Бангладеш может превысить $1 млрд

    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 17:13
    Ущерб от пожара в аэропорту столицы Бангладеш может превысить $1 млрд

    Убытки местных компаний из-за мощного пожара, вспыхнувшего 18 октября в грузовом терминале международного аэропорта в Дакке, могут превысить $1 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

    Бангладешская International Air Express Association, объединяющая компании экспресс-доставки, также придерживается аналогичного мнения относительно размера ущерба.

    Огонь уничтожил большие партии готовой одежды, текстиля, лекарственных препаратов и других товаров, подготовленных к экспорту.

    Бангладеш занимает второе месте в мире после Китая по объемам экспорта одежды. Индустрия пошива одежды приносит стране около $40 млрд в год, а это более 10% ВВП Бангладеш.

    Бангладеш пожар Дакка аэропорт ущерб
    Banqladeşdə aeroportda baş verən yanğının vurduğu ziyan 1 milyard dolları keçə bilər
    Massive fire at Bangladesh's main international airport could cost country $1B

    Последние новости

    17:52

    ЦАМО издал книгу "Армянская диаспора на Ближнем Востоке"

    Внешняя политика
    17:50

    Интервал движения поездов на участке Джафар Джаббарлы - Хатаи сокращен

    Инфраструктура
    17:43

    ЕС назначает координатора по борьбе с "теневым флотом" России

    Другие страны
    17:35

    В Азербайджане утверждены нормы проектирования гостиничных зданий

    Инфраструктура
    17:35

    Ярослав Ковальчук: "Продукция азербайджанских предприятий поступает на Белорусскую биржу через посредников"

    Бизнес
    17:32

    Завтра в Баку и регионах ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    17:32

    Мэрия Гюмри планирует провести забастовку - ОБНОВЛЕНО-4

    В регионе
    17:31

    Каллас: Страны ЕС поддержали идею 20-го пакета санкций против России

    Другие страны
    17:31

    Посольство Израиля в Баку устроило прием для сборной по футболу среди ампутантов

    Другие
    Лента новостей