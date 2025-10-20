Ущерб от пожара в аэропорту столицы Бангладеш может превысить $1 млрд
- 20 октября, 2025
- 17:13
Убытки местных компаний из-за мощного пожара, вспыхнувшего 18 октября в грузовом терминале международного аэропорта в Дакке, могут превысить $1 млрд.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
Бангладешская International Air Express Association, объединяющая компании экспресс-доставки, также придерживается аналогичного мнения относительно размера ущерба.
Огонь уничтожил большие партии готовой одежды, текстиля, лекарственных препаратов и других товаров, подготовленных к экспорту.
Бангладеш занимает второе месте в мире после Китая по объемам экспорта одежды. Индустрия пошива одежды приносит стране около $40 млрд в год, а это более 10% ВВП Бангладеш.
